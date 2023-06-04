ВС РФ поразили цех по сборке БПЛА Украины в районе Днепропетровска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов Украины в районе Днепропетровска. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", – сказал Конашенков.

По его словам, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 21 БПЛА Украины в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской области, а также над акваторией Черного моря.

Помимо этого, ПВО перехватила две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

По данным российского военного ведомства на южно-донецком и запорожском направлениях ликвидированы порядка 240 боевиков Вооруженных сил Украины. Также силы авиации и артиллерии уничтожили подразделения ВСУ в Павловке и Шевченко ДНР, а также Червоном, Полтавке, Преображенке и Малой Токмачке Запорожской области.

Вооруженные силы РФ уничтожили две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и РСЗО "Град".

Кроме того, российские войска ликвидировали склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад киевского режима в Темировке и Преображенке Запорожской области.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов рассказал, что военнослужащие ВС РФ ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили пункт дислокации украинских боевиков около Гуляйполя.

Дронами-камикадзе "Ланцет" были уничтожены артиллерийская установка, бронированная машина и автомобиль ВСУ. Артиллерия группировки "Восток" уничтожила склад боеприпасов украинских сил и поразила опорные пункты противника.

Минобороны РФ показало боевую работу огнеметных систем "Солнцепек" в зоне СВО