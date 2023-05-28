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10:51

Происшествия

Человек погиб после обстрела ВСУ населенного пункта Корсунка Херсонской области

Фото: depositphotos/chikennnsem@gmail.com

Один человек скончался после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины населенного пункта Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

"Населенный пункт Корсунка Новокаховского городского округа находится под артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. В результате обстрела есть погибший мирный житель, расчетом МЧС тело погибшего доставлено в морг", – говорится в сообщении.

Кроме того, от разрыва украинского снаряда травмы получила местная жительница. Ее госпитализировали, уточнили в администрации.

Ранее стало известно, что один человек скончался после обстрела со стороны украинских войск Шебекинского округа Белгородской области. Им был охранник предприятия города, поделился губернатор региона Вячеслав Гладков.

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