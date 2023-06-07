В ГД предложили выделить матпомощь россиянам, потерявшим работу из-за обстрелов ВСУ

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении материальной помощи и ежемесячных выплат гражданам, которые потеряли работу из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) регионов РФ.

Соответствующее письмо Останина направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В письме указано, что граждане, проживающие в районах, которые граничат с зоной проведения специальной военной операции (СВО), теряют рабочие места и источники дохода из-за того, что обстрелы приводят к повреждениям объектов инфраструктуры городов.

"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить проработать вопрос о предоставлении материальной помощи, в том числе ежемесячной выплаты гражданам, потерявшим работу в результате вооруженных провокаций ВСУ на приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, до момента официального трудоустройства", – передает ее слова ТАСС.

Она также попросила предложить Владимиру Путину расширить направление деятельности фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Останина предложила фонду в том числе оказывать помощь гражданам из субъектов РФ, которые так или иначе пострадали от обстрелов ВСУ.

Ранее руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу присвоить статус участника СВО военнослужащим, проходящим службу по призыву и выполняющим задачи по отражению атак украинских диверсионных групп на границе РФ.

Депутат напомнил, что они не обладают статусом участника СВО и не получают соответствующее денежное довольствие и другие выплаты и льготы для них и членов их семей.



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