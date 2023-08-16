Площадь природных пожаров в России превысила 4 млн га в этом году

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Площадь природных пожаров в России составила более 4 миллионов гектаров в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

По его словам, с начала года в стране установили более 11 тысяч очагов природных пожаров.

"При незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем, в этом году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза", – подчеркнул глава ведомства.

До этого режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводили на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа по причине лесных пожаров, площадь которых 8 июля превысила 9 тысяч гектаров.

В частности, спасатели зафиксировали лесной пожар на 7,1 тысячи гектаров в Егорьевском районе Алтайского края. Возгорание началось в Лебяжинском лесничестве и позже распространилось на близлежащие зеленые территории. В борьбе с огнем задействовали 256 человек и 100 единиц техники.

Кроме того, в июле режим ЧС был объявлен на всей территории Якутии из-за лесных пожаров. Тогда площадь возгорания леса составляла более 61,16 тысячи гектаров. Всего в регионе было 110 открытых очагов возгорания.

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