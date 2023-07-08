Режим ЧС ввели на всей территории Югры из-за лесных пожаров

Фото: ТАСС/МЧС России по ХМАО-Югре

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа по причине лесных пожаров, площадь которых 8 июля превысила 9 тысяч гектаров, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в телеграм-канале.

"В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля – в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля вводим режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа", – уточнила губернатор.

Ранее спасатели зафиксировали лесной пожар на 7,1 тысячи гектаров в Егорьевском районе Алтайского края. Возгорание началось в Лебяжинском лесничестве и позже распространилось на близлежащие зеленые территории. В борьбе с огнем задействовали 256 человек и 100 единиц техники.

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