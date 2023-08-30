Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в Геленджике достигла 118 гектаров. Для его тушения спасатели направили самолет-амфибию Бе-200 МЧС РФ, сообщается в телеграм-канале главы города Алексея Богодистова.

По его словам, огонь ликвидируют более 80 единиц техники и 441 человек. Также в помощи задействованы подготовленные добровольцы.

До этого сообщалось, что площадь пожара достигла 30 гектаров.

Ведомство уточняло, что тушение осложняет ветер с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченный рельеф местности. МЧС РФ также сообщало, что угрозы инфраструктуре нет, пострадавшие отсутствуют.

Лесной пожар произошел в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив.

Сухостой загорелся в микрорайоне Бобруковая Щель в Геленджике