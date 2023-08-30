В "Авиалесоохране" назвали причину лесного пожара в Геленджике

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Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной возникновения лесного пожара в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе "Авиалесоохране".

"В районе города Геленджика идет тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара – нарушение правил пожарной безопасности в лесах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время возгорание не угрожает городу и каким-либо хозяйственным объектам. Его тушение осложняется жаркой и сухой погодой, а также тем, что пламя распространяется по склону с наклоном больше 40 градусов.

Лесной пожар возник в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. Согласно последним данным, его площадь оценивается в 118 гектаров.

По факту происшествия территориальное подразделение МЧС РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ. В ликвидации возгорания задействованы 495 человек и 89 единиц техники, а также два вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200 МЧС РФ.



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