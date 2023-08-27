Число пострадавших после взрывов на АЗС в Румынии выросло до 57

Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

После взрывов на АЗС в румынском городе Креведия травмы получили 57 человек, еще один ушел из жизни. Об этом генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии написал на своей странице в Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ).

"В городе Креведия уезда Дымбовица произошло несколько взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа, в результате которых пострадали 58 человек, один из них погиб (от сердечного приступа, без ожогов)", – поделился он.

По его словам, 54 человек госпитализированы, из них 10 интубированы. Травмы получили 43 сотрудника МВД, из них 39 являются пожарными, двое – полицейскими, еще двое – жандармами.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошло на АЗС в городе Креведия уезда Дымбовица, погиб один человек. До этого было известно о 46 пострадавших. Взрывы произошли из-за перехода огня на новые цистерны с газом. На месте ЧП присутствовал глава МВД страны Кэтэлин Предою.

Госдума предложила убрать АЗС от мест, где собирается большое количество людей