Новости мира: более 10 человек погибли из-за взрыва на пиротехническом заводе в Индии

Более 10 человек погибли и около 60 ранены в результате взрыва на подпольном пиротехническом заводе в Индии. Об этом сообщают местные власти. Пострадавших доставили в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии. После взрыва начался сильный пожар. Разрушены как минимум 60 квартир, расположенных поблизости.

Пять человек, в том числе трое полицейских, получили ранения в результате стрельбы у здания суда в Стамбуле. По данным местных властей, на контрольно-пропускной пункт суда напали мужчина и женщина. После выстрелов началась паника. Здание оцепила полиция, входы и выходы закрыли, а также приняли повышенные меры безопасности. Нападавшие были ликвидированы.

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