Экс-глава Минюста Венгрии объявила об уходе из политики вслед за президентом страны

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Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга, возглавившая список правящей партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" на предстоящих выборах в Европарламент, объявила об уходе из политики. Об этом сообщает ТАСС.

Варга отметила, что несет ответственность за подготовку решения президента Венгрии Каталин Новак о помиловании человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии в 2023 году.

"Я ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент", – заявила она.

В субботу, 10 февраля, президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что уходит в отставку. Причиной стал скандал, связанный с тем, что Новак удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. В связи с этим оппозиционные партии страны призвали ее уйти в отставку.