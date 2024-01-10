Премьер Италии пытается убедить Орбана сменить позицию по Украине – СМИ

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Премьер Италии Джорджа Мелони пытается убедить венгерского коллегу Виктора Орбана сменить позицию по Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

"Мелони стремится убедить... Орбана отказаться от своих претензий против поддержки Украины со стороны ЕС", – указано в сообщении.

Итальянский премьер также выступает за то, чтобы Орбан начал перезагрузку отношений с Киевом и улучшил отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники агентства уточняют, что подобные условия Мелони необходимы для присоединения правящей в Венгрии партии Фидес к европейской партии Европейские консерваторы и реформисты в преддверии летних выборов в Европарламент.

Ранее Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Он заявил, что к этому вопросу вернутся в 2024 году на саммите ЕС.

Премьер Венгрии также рассказал, что его "уже тошнит" от попыток Брюсселя навязать стране свои решения, которые Будапешт считает ошибочными. По его словам, жители Венгрии уже устали от таких действий Евросоюза, в том числе – по Украине.

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