Парламент Венгрии не ратифицировал заявку Швеции в НАТО из-за бойкота правящих партий

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Венгерский парламент не смог ратифицировать заявку Швеции в НАТО из-за правящей фракции, которая бойкотировала заседание. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что внеочередное заседание было признано несостоявшимся еще на этапе утверждения повестки дня. Для последнего нужен был кворум, однако правящие партии, которые обладают 133 местами из 199, не присутствовали на заседании.

Среди них – правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (ХДНП). В итоге в зале находился всего 51 депутат, но 148 отсутствовали. До этого сообщалось, что правящий альянс ХДНП сначала дождется личной встречи премьер-министров Венгрии и Швеции, поэтому не примет участия в голосовании.

Ранее правительство Венгрии выразило поддержку в связи с возможным вступлением Швеции в НАТО, уточнял венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, власти государства потребуют от правительства ратифицировать документ "при первой удобной возможности".

До Венгрии официально утвердил членство Швеции в НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО