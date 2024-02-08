Новости мира: 10 человек погибли во время протестов в Гаити

До 10 человек стали жертвами столкновения вооруженных сторонников оппозиции с Национальной полицией в Гаити. Там уже третий день продолжаются масштабные протесты. Участие принимают тысячи человек, которые требуют отставки премьер-министра республики Ариэля Анри. В столице не работает общественный транспорт, манифестанты возводят баррикады. Также было совершено покушение на жизнь одного из лидеров оппозиции, сообщили местные СМИ.

К протестам во Франции присоединились докеры и портовые рабочие. Накануне в крупнейшем европейском порту Гавр остановили работу. Десятки судов застряли в доках ожидая разгрузки. На территории видны костры из покрышек. В тотальной блокаде оказался и порт Марселя. Акции протеста портовых рабочих проходят по всей стране. Митингующие недовольны реформой, которая поднимает пенсионный возраст до 64 лет, а также требуют инвестиций в отрасль.

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