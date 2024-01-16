Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники на ВДНХ предотвратили контрабанду шиншиллы. О происшествии рассказали в Федеральной таможенной службе.

"Пушистый зверек спрятался в чемодане одного из посетителей выставки "Россия". Но возле павильона Минфина вовремя оказались кинологи с четвероногими помощниками", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Лабрадор Немо из Шереметьевской таможни учуял шиншиллу, а бельгийская овчарка Кольт и ретривер Терра из кинологического центра обнаружили евро и доллары.

Ранее двух котят породы африканский сервал пытались незаконно вывезти с территории России. По данным Росприроднадзора, их хотели продать на черном рынке. Двухмесячных животных обнаружили сотрудники ФТС. Состояние напуганных котят удовлетворительное, однако были выявлены незначительные признаки истощения.

Данная порода подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения (СИТЕС).



"Безопасный город": ФТС пресекла вывоз сервалов в Турцию