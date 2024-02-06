Губернатор Севастополя заявил, что пострадавших после взрыва газового баллона в доме нет

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Пострадавших после взрыва газового баллона и частичного обрушения перекрытий между этажами жилого дома в Севастополе нет. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Михаил Развожаев.



"Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуированы из подъезда 8 человек, в том числе 3 детей. Информация уточняется", – подчеркнул он.

По его информации, общая площадь разрушений между первым и вторым этажами составила около 50 квадратных метров. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей.

Инцидент со взрывом баллона произошел в жилом доме 18В на улице Леваневского 6 февраля. Уточнялось, что на первом этаже здания было пустующее нежилое помещение – бывшее кафе "Арктика".

В этот же день взрыв газовоздушной смеси произошел в пункте быстрого питания в Центральном районе Сочи. Из-за этого пришлось госпитализировать трех человек. Взрыв не спровоцировал пожар, а несущие конструкции не пострадали, уточнили в МЧС.

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