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Евросоюз потерял конкурентоспособность, престиж и политический вес, потому что оказался под контролем США. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

Политик подчеркнул, что ЕС не смог изолировать украинский конфликт и придал ему практически глобальный характер. По мнению Сийярто, ЕС сделал ситуацию серьезнее, начав поставлять вооружение Киеву, он не смог повернуть конфликт в сторону мира.

Добавляется, что Евросоюз не защитил своих граждан от массовых потоков нелегальной миграции и не повысил экономическую конкурентоспособность.

Сийярто уверен, что это произошло из-за того, что нынешнее руководство ЕС и европейских государств практически отказались от собственной воли, переключившись на "режим наблюдения". По его словам, политики действуют в соответствии с ожиданиями Америки.

Ранее министр заявил, что Венгрия не будет участвовать в поставках оружия Украине из Фонда мира Евросоюза на общую сумму 5 миллиардов евро в год. Однако венгры не будут препятствовать другим государствам поставлять оружие Киеву, подчеркнул он.

До этого политик подчеркивал, что нужно отказаться от поставок вооружения Киеву, чтобы конфликт на Украине завершился. Он напомнил, что чем дольше длятся боевые действия, тем больше погибнет людей.