Байден заявил, что США работают над сделкой по гумпаузе в Газе на 6 недель

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Соединенные Штаты совместно с партнерами работают над новой сделкой между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, которая предусматривает паузу в боях в секторе Газа на шесть недель. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II, пишет ТАСС.

Глава Белого дома добавил, что данную паузу можно будет использовать для того, чтобы "выработать нечто более длительное".

Байден также потребовал от Израиля не проводить операцию в городе Рафах без вызывающего доверие плана обеспечения безопасности мирных жителей, укрывающихся там.

Ранее палестинский Красный Полумесяц сообщил об ожесточенных ударах израильской армии по городу Рафах. Отмечалось, что до сих пор израильские военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.

По информации СМИ, число погибших в результате ударов по городу Рафах выросло до 100 человек. Армия обороны Израиля подтвердила факт нанесения ударов и заявила, что они были нанесены "по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

Армия Израиля заявила об обнаружении объекта ХАМАС под зданием ООН в Газе