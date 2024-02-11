В ХАМАС заявили о гибели двух пленных при израильских атаках на сектор Газа

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Двое пленных погибли в результате атак Израиля по сектору Газа за последние 96 часов. Об этом сообщила пресс-служба военного крыла ХАМАС.

При этом бригада "Аль-Кассам" уточнила, что еще восемь пленных получили ранения.

29 января Израиль, США, Египет и Катар утвердили в Париже основы сделки по постепенному освобождению заложников в секторе Газа.

1 февраля официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль принял предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, движение ХАМАС тоже положительно ответило на инициативу.

2 февраля Израиль потребовал предоставления доступа Международному Красному Кресту к заложникам, которые находятся у представителей радикального палестинского движения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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