Новости мира: Байден ошибочно заявил, что операцию в Рафахе начали США

Президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне ошибочно назвал операцию Израиля в Рафахе работой Штатов. После этого он беспричинно начал ходить из стороны в сторону на сцене.

Тем временем в Нью-Йорке проходят протесты. Митингующие выступают с призывом затопить Манхэттен и требуют немедленно остановить агрессию Израиля в городе Рафах. За последние дни там погибли и пострадали сотни мирных жителей.

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