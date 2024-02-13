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13 февраля, 09:30

Политика

Новости мира: Байден ошибочно заявил, что операцию в Рафахе начали США

Новости мира: Байден ошибочно заявил, что операцию в Рафахе начали США

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Президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне ошибочно назвал операцию Израиля в Рафахе работой Штатов. После этого он беспричинно начал ходить из стороны в сторону на сцене.

Тем временем в Нью-Йорке проходят протесты. Митингующие выступают с призывом затопить Манхэттен и требуют немедленно остановить агрессию Израиля в городе Рафах. За последние дни там погибли и пострадали сотни мирных жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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