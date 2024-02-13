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13 февраля, 08:00

Общество

Сомелье рассказала, как выбрать качественный сыр с орехами

Сомелье рассказала, как выбрать качественный сыр с орехами

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По словам сомелье Анны Максимовой, при выборе сыра с орехами лучше отдать предпочтение изделию небольшого производителя.

Эксперт подчеркивает, что в состав качественного продукта входит пастеризованное молоко, соль, хлористый кальций, молокосвертывающий фермент, закваска, грецкие орехи и природный краситель аннато. Кроме того, Максимова отметила, что немаловажное значение имеет структура корки – она должна быть гладкой и без каких-либо дефектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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