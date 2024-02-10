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10 февраля, 01:00

Общество

"Мослекторий": Маргарита Лагуткина рассказала про китайский Новый год

"Мослекторий": Маргарита Лагуткина рассказала про китайский Новый год

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В этом году в Москве будет широко отмечаться китайский Новый год и Праздник весны. Как их встречают жители поднебесной, в чем традиции Китая и России похожи. Как звучит самое популярное китайское пожелание и почему учить китайский язык не так сложно, как кажется?

Об этом ночью в "Мослектории" расскажет старший преподаватель кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Маргарита Лагуткина.

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