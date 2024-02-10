"Мослекторий": Маргарита Лагуткина рассказала про китайский Новый год

В этом году в Москве будет широко отмечаться китайский Новый год и Праздник весны. Как их встречают жители поднебесной, в чем традиции Китая и России похожи. Как звучит самое популярное китайское пожелание и почему учить китайский язык не так сложно, как кажется?

Об этом ночью в "Мослектории" расскажет старший преподаватель кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Маргарита Лагуткина.