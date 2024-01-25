"Доктор 24": врач рассказала, какие ошибки в уходе приводят к ухудшению состояния волос

Заместитель главного врача Московского центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина перечислила факторы, влияющие на ухудшение качества волос. В частности, эксперт рассказала, кому противопоказано мытье головы горячей водой.

Почему ухудшается состояние волос? О каких проблемах со здоровьем сигнализируют проблемы с волосами? Об этом – в программе "Доктор 24".