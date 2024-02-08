Продолжительность зимы в Москве сократилась почти на неделю за последние 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продолжительность зимнего периода в российской столице уменьшилась практически на неделю за последние 30 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на метеоролога Александра Шувалова.

"Мы вступили в эпоху глобальных изменений климата, и среднемесячная температура января с 1960 по 1990 год по сравнению с последними 30 годами уменьшилась на три градуса: с минус 9 до минус 6 градусов", – сказал синоптик.

За последние сутки в Москве и области выпало около 8,9 миллиметра осадков, что составляет примерно 20% от ее месячной нормы. Как уточнила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, с начала февраля в столице выпало 50% месячной нормы осадков, а прирост снежного покрова достиг 12 сантиметров.

Позже в комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что за сутки в Москве выпало около 60% месячной нормы осадков.

Снежный покров вырос до 18–23 сантиметров. К ликвидации последствий непогоды привлекли 150 тысяч специалистов и 14 тысяч единиц техники, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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