Водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за снегопада в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Водителей призвали отдать предпочтение городскому транспорту для поездок из-за снегопада в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В вечернее время локальные затруднения на дорогах достигнут 6–7 баллов, уточнили в департаменте. Строительные работы проходят на Волгоградском проспекте, 46, а также на 32-м километре и 14-м километре МКАД.

"По будням с 31 января по 15 февраля на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов", – напомнили в Дептрансе.

К ликвидации последствий снегопада в Москве привлекли 14 тысяч единиц техники, работы осуществляются в круглосуточном режиме. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний, добавил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

8 февраля в Москве и области прогнозируются переменная облачность и небольшой снег. По данным российского Гидрометцентра, днем столбики термометра в столице будут колебаться в пределах от 10 до 12 градусов мороза, в Подмосковье – от минус 9 до минус 14 градусов. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 6–11 метров в секунду.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 8 февраля