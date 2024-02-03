Школа дорожного патруля ЦОДД заработала в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве открылась школа дорожного патруля ЦОДД. Будущие специалисты проходят обучающий курс, который состоит из теоретической и практической частей, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что на помощь водителям транспорта всегда приходят 30 экипажей патруля. С начала года они помогли уже 2,6 тысячи раз.



"Обеспечивать безопасность дорожного движения в столице – одна из главных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. С 2017 года в столице работает дорожный патруль ЦОДД. 30 экипажей круглосуточно патрулируют город и приходят на помощь водителям, а также оказывают содействие городским службам", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого сообщалось, что сотрудники дорожного патруля ЦОДД помогли московским водителям свыше 41 тысячи раз в 2023 году. 30 экипажей ЦОДД работали ежедневно без перерывов и выходных. С начала года сотрудники дорожного патруля 18 623 раза помогли участникам ДТП: буксировали их авто в безопасное место, оформляли европротоколы, прикрывали от вторичных аварий.

В начале декабря 2023 года сотрудники ЦОДД за сутки вытащил из сугробов 193 грузовика. Наибольшие затруднения во время снегопада были на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользили, не могли подняться в горку и застревали.

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