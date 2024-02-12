Магнитная буря ожидается на Земле 13 февраля

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Магнитная буря затронет Землю во вторник, 13 февраля, и продлится двое суток. Она ожидается несильной, однако существует вероятность северного сияния, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

По данным учреждения, 10 и 11 февраля с Солнца произошли выбросы крупных масс вещества.

"По предварительному прогнозу, ожидается продолжительное ухудшение геомагнитной обстановки длительностью около двух суток, которое затронет 13 и 14 февраля", – отметил он.

Согласно расчетам, пик магнитных бурь ожидается к середине дня 13 февраля. Как подчеркивают ученые, они не должны превысить уровень G2. По словам Богачева, современные средства наблюдения не могут увидеть движущиеся от Солнца массы, пока они не достигнут близости Земли.

"Возможность наблюдения сияния существенно зависит от времени, когда к Земле придут основные массы солнечной плазмы. Тем, кто все же не хочет упустить даже небольшой шанс увидеть данное явление, рекомендую следить за монитором магнитных бурь", – указал он.

Ученый добавил, что вероятность северного сияния оценивается в 30% в ночь с 12 на 13 февраля и около 20% – в ночь с 13 на 14 февраля. Кроме того, магнитные бури могут привести к сбоям в работе энергосистем, нарушениям коротковолновой связи и неполадкам в работе навигационных систем.

Помимо этого, у людей могут появиться головная боль, слабость, скачки давления и бессонница.

Ранее мощная вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 9 февраля. Она была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14E10) в 16:14 по московскому времени и продлилась 38 минут.

РАН предупредила о частых магнитных бурях в 2024 году