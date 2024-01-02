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Сильнейшая вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гелиофизическую службу Института прикладной геофизики.

Согласно данным службы, в первый день года ученые зафиксировали на звезде вспышку класса X5.0/3B продолжительностью 32 минуты. По данным ученых, вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Магнитная буря от солнечной вспышки ожидается 3 января.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что на Солнце была зафиксирована самая большая вспышка с 2017 года. Она произошла вечером в четверг, 14 декабря. Однако до этого зафиксировали две менее сильные вспышки уровня М5,8 в 10:44 и М2,3 в 16:48.

До этого сотрудники Института прикладной геофизики выявили две сильные вспышки на Солнце высокого класса. На тот момент предполагалось, что они могут привести к магнитной буре на планете 30 ноября – 1 декабря.

Астрономы зафиксировали две вспышки на Солнце