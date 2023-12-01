Вторая за шесть дней магнитная буря произошла на Земле

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1 декабря произошла вторая за последние шесть дней магнитная буря уровня G2 после сильных вспышек на Солнце. Об этом сообщается на сайте Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Из данных мониторинга космической погоды ИПГ следует, что степень возмущенности магнитного поля планеты сейчас находится на уровне G2. Он означает "умеренность" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 – "экстремально сильно", а G1 – "слабо".

Уровень G2 также показывает, что на Земле могут появиться проблемы в энергетических системах. Вместе с тем вероятны нарушения в радионавигации и перебои высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния выявляются до широт в 50 градусов.

В институте также рассказали, что влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли слабое, сейчас оно находится на отметке G1.

По данным сайта Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, с 12:00 по московскому времени 1 декабря на Земле действует сильная магнитная буря – уровень G3. Ученые считают, что буря останется возбужденной до 18:00.

Эксперты прогнозируют днем 2 декабря слабую магнитную бурю – уровень G1.

Ранее сотрудники ИПГ выявили две сильные вспышки на Солнце высокого класса. На тот момент предполагалось, что они могут привести к магнитной буре на планете 30 ноября – 1 декабря.

Ученые напомнили, что солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Он зависит от мощности рентгеновского излучения. Самый маленький класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

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