Ученые предупредили о магнитной буре 31 декабря

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Магнитная буря прогнозируется в канун Нового года, 31 декабря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Как уточняется, магнитные бури класса G1 ("слабо") ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. Последний раз их зафиксировали 1 и 2 декабря.

Ранее сотрудники Института прикладной геофизики выявили две сильные вспышки на Солнце высокого класса. На тот момент предполагалось, что они могут привести к магнитной буре на планете 30 ноября – 1 декабря.

Ученые напомнили, что солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Он зависит от мощности рентгеновского излучения. Самый маленький класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Астрономы зафиксировали две вспышки на Солнце