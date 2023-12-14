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На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку с 2017 года, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, она произошла вечером в четверг, 14 декабря. Однако до этого зафиксировали две менее сильные вспышки уровня М5,8 в 10:44 и М2,3 в 16:48.

"Около 20:00 на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 – это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла", – говорится в телеграм-канале Леуса.

Эксперт обратил внимание, что выделение настолько мощной энергии фиксировали последний раз в 2017 году. Леус предупредил, что подобные явления могут провоцировать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что магнитные бури ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. Последний раз их фиксировали 1 и 2 декабря.

До этого сотрудники Института прикладной геофизики выявили две сильные вспышки на Солнце высокого класса. На тот момент предполагалось, что они могут привести к магнитной буре на планете 30 ноября – 1 декабря.



Астрономы зафиксировали две вспышки на Солнце