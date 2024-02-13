Ветреная погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветреная погода с небольшим снегопадом и похолоданием ожидается в Москве в ближайшие дни, передает портал мэра и правительства столицы.

На mos.ru сообщили, что 13 и 14 февраля в столичном регионе прогнозируется слабый снег. Столбики термометров днем 13 февраля поднимутся до минус 3–5 градусов, а 14 февраля опустятся до минус 8–10 градусов.

При этом в ночь с 14 на 15 февраля температура упадет до минус 17–19 градусов, а днем воздух немного прогреется до минус 12–14 градусов. В этот день осадков не ожидается.

К концу недели жителям и гостям столицы пообещали усиление морозов: в ночь на 16 и 17 февраля синоптики прогнозируют до минус 22 градусов. Однако днем 16 февраля в Москве станет чуть теплее – до минус 12–17 градусов, а днем 17 февраля – до 9–14 градусов.

Ранее сообщалось, что гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега и туман сохранятся до утра 13 февраля. В МЧС РФ уточнили, что непогода ожидается в Москве с 21:00 понедельника, 12 февраля, до 06:00 вторника, 13 февраля. При этом в комплексе городского хозяйства столицы указали, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и в первой половине 13 февраля.



Новости часа: ледяной дождь в Москве может продлиться до середины 13 февраля