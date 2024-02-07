Москвичи могут использовать СБП для оплаты всех городских счетов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале mos.ru появилась возможность оплаты единого платежного документа и счета на электроэнергию с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает департамент информационных технологий Москвы.

Ранее опция появилась в сервисе "Мои платежи". Москвичи воспользовались ей более 600 тысяч раз.

"Понимая востребованность этой функции, город расширяет возможности оплаты счетов через систему быстрых платежей. Теперь жители могут пользоваться ею для оплаты единого платежного документа и электричества", – цитируют на портале мэра и правительства столицы директора департамента Владимира Новикова.

С 2024 года оплата по СБП доступна и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова предположила, что благодаря этому способ оплаты предпочтет еще больше москвичей.

Оплачивать через СБП в сервисе "Мои платежи" можно обучение детей в кружках и секциях, домашний телефон, интернет, аренду помещений и другие услуги. Для оплаты через СБП следует выбрать этот способ в соответствующем разделе.

Москвичи, оплачивающие услуги через систему, могут получить кешбэк. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в мобильном приложении "Привет!".

Ранее на mos.ru появились онлайн-консультации по шести темам о ЖКУ. Сервис "Запись на онлайн-консультации" по вопросам ЖКУ доступен для зарегистрированных на портале mos.ru пользователей со стандартной или полной учетной записью.



Счета за городские услуги теперь можно оплачивать по СБП в сервисе "Мои платежи"