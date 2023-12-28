ЦБ поднял лимит переводов самому себе через СБП и отменил банкам комиссию

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Центробанк РФ скорректировал лимит переводов между счетами в разных банках, граждане смогут перечислять до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через Систему быстрых платежей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Новый лимит переводов самому себе в СБП вступит в силу с 1 мая 2024 года.

"Важно отметить, что размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) останется прежним – 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится – 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей", – говорится в сообщении.

В Банке России добавили, что с 1 апреля 2024 года регулятор освободит кредитные организации от уплаты комиссий по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы начнут действовать за перечисления гражданам кешбэка, а также за возврат подобного кешбэка продавцу при отказе от товара.

В СБП до 1 июля следующего года действует льготный период, когда банки не платят комиссию ЦБ за переводы между россиянами.

Ранее стало известно, что в 2024-м в стране появится Система быстрых платежей для переводов ценных бумаг от одного брокера к другому.

Как уточнил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков, нововведение поможет решить проблему переводов активов физлиц. По его словам, процесс перечислений будет занимать только несколько часов, а не дней, и станет дешевле.

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