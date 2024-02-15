Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам рекомендовали пересесть с личных автомобилей на общественный городской транспорт из-за снегопада, пишет столичный Дептранс в телеграм-канале.

"Синоптики прогнозируют сегодня (15 февраля. – Прим. ред.) снегопад в течение всего дня", – уточнили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры работают в штатном режиме. Кроме того, без задержек курсируют автобусы, электробусы и трамваи. Для поездок в аэропорты специалисты советуют пользоваться "Аэроэкспрессами".



По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, наиболее сильные снегопады в столичном регионе не прекратятся до 14–15 часов. Как заявил синоптик в беседе с ТАСС, днем в Москве будет от минус 9 до минус 11 градусов, а по области от минус 7 до минус 12 градусов.



"Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду, порывистый", – уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что ночью 15 февраля температура в Москве может упасть до минус 13 градусов, а в Московской области местами до минус 15 градусов.

О снегопаде и усилении ветра до 14 метров в секунду москвичей предупреждали еще в среду, 14-го числа. По данным синоптиков, 15 и 16 февраля в городе может выпасть почти четверть месячной нормы осадков, то есть от 7 до 12 миллиметров.

"Утро": -11 градусов ожидается в столице 15 февраля