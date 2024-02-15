Такера Карлсона восхитило московское метро

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Американский журналист Такер Карлсон восхитился станцией Московского метрополитена "Киевская". На своей странице в соцсети Х журналист заявил, что станция выглядит лучше, чем что угодно в Штатах.

По словам Карлсона, один из способов понять то или иное общество – это посмотреть на инфраструктуру страны. Он отметил, что данная станция метро была открыта 70 лет назад.

"Главный вопрос – как она выглядит сейчас, спустя 70 лет? Мы зашли, чтобы посмотреть, и то, что мы увидели, повергло нас в шок", – признался журналист.

Он заявил, что в московском метро нет граффити на стенах, грязи, плохого запаха, бездомных, наркоманов и людей, которые могут толкнуть тебя под поезд, как в США. Наоборот, станция находится в абсолютной чистоте и порядке, добавил журналист.

Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, журналист записал интервью с Путиным во вторник, 6 февраля. Уже 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России на своем сайте.

В ходе беседы Путин заявил, что Украина начала войну, а цель России – прекратить ее. Он также подчеркнул, что цели специальной военной операции на Украине пока не достигнуты, так как одной из них является денацификация.

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