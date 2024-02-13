Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 17:16

Город

В Сети появилось фото Такера Карлсона в бурятском костюме на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Алексей Цыденов"

Взявший у Владимира Путина интервью американский журналист Такер Карлсон в ходе своей поездки в Москву посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где примерил национальный бурятский костюм. Снимок представителя СМИ глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в своем телеграм-канале.

"Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл", – написал он.

В ходе своей поездки в российскую столицу американский журналист 5 февраля посетил стенд Бурятии на выставке. Цыденов заявил, что Карлсону на память вручили почтовые открытки с видами Байкала.

Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, журналист записал интервью с Путиным 6 февраля.

9 февраля журналист опубликовал интервью с президентом России на своем сайте. Во время разговора Путин рассказал, что Киев начал войну, а цель Москвы – прекратить ее.

Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США – Карлсон

Читайте также

город
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика