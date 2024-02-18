Дальнобойщики в США прекратят доставки в Нью-Йорк для поддержки Трампа – СМИ

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Водители грузового транспорта, которые выступают сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, отказываются доставлять грузы в Нью-Йорке после решения суда признать Трампа виноватым по иску о мошенничестве и взыскать с него 355 миллионов долларов. Об этом сообщает издание New York Post.

Некоторые из водителей уже уведомили свое руководство о принятом решении. По словам собеседника издания, 95% дальнобойщиков в стране поддерживают Трампа, однако реальный масштаб и последствия предстоящей акции против доставки грузов в Нью-Йорк еще предстоит оценить.

Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов. Кроме того, политику запретили на три года работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк.

Ранее Трамп сообщил, что планирует обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве. Политик сравнил решение суда с охотой на ведьм. По его словам, он помогал Нью-Йорку в худшие для города времена, однако теперь по вине действующего президента США Джо Байдена мегаполис переполнен нелегальными мигрантами, а радикалы делают все возможное, чтобы прогнать Трампа.