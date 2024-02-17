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17 февраля, 13:30

Происшествия

Более 100 спасателей на протяжении четырех часов тушили пожар в Алма-Ате

Более 100 спасателей на протяжении четырех часов тушили пожар в Алма-Ате

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В Алма-Ате более 100 спасателей на протяжении четырех часов тушили крупный пожар. Горел склад на местном рынке. Пламя охватило три тысячи квадратов. Ситуация осложнялась тем, что внутри хранились взрывоопасные предметы, был риск перекидывания огня на соседние здания. Как сообщили в МЧС, обошлось без пострадавших.

Тем временем Япония провела испытания ракетоносителя тяжелого класса. Старт был с космодрома Танэгасима. Ракета успешно вышла на орбиту Земли, после чего в штатном режиме вывела два мини-спутника дистанционного зондирования. Это уже вторая попытка запустить ракету. Первая была в марте 2023 года.

Кроме того, 10-тысячная толпа вышла ночью 17 февраля на центральную площадь венгерской столицы. Это реакция на решение президента Каталин Новак уйти в отставку. Политик оказалась в центре скандала, подписав указ о помиловании сотрудника детского дома, который обвиняется в педофилии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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