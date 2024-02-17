Пожар на площади 3,5 тыс квадратных метров произошел в Ижевске

В Ижевске пожарные проводят проливку здания, в котором ночью 17 февраля произошел сильный пожар. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. На место ЧП прибыли 70 спасателей и более 30 единиц спецтехники. К утру огонь удалось локализовать. Сообщений о пострадавших не поступало.

Туристов из Санкт-Петербурга спасли в Баренцевом море. Они решили прогуляться по воде у берегов Кольского полуострова. Однако их судно попало в шторм. На помощь пришел катер пограничников. Спасатели доставили туристов на берег ближайшего поселка Териберка. Никто серьезно не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Пес по кличке Белый из Нижневартовска, которого почти месяц назад нашли вмерзшим в сугроб, идет на поправку. Вероятно, его сбила машина, и он остался лежать в снегу. Собаку тогда вовремя заметили неравнодушные жители. В Новосибирске псу провели операцию на позвоночнике, теперь он заново учится ходить.

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