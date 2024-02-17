Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 07:45

Происшествия

Пожар на площади 3,5 тыс квадратных метров произошел в Ижевске

Пожар на площади 3,5 тыс квадратных метров произошел в Ижевске

Спасатели подали сигнал бедствия с места ЧП в штате Вирджиния, США

Новости регионов: ФСБ изъяли партию рыбы на 500 млн рублей в Красноярском крае

"Безопасный город": мужчина разбил экран инфостенда на станции метро "Марьино"

"Безопасный город": полиция задержала мужчину, угнавшего машину у курьера в Москве

Новости мира: природный пожар охватил 650 гектаров в степях Новой Зеландии

Спасатели МЧС вывезли пострадавшего с рыболовецкого траулера в Охотском море

Туристы спасены с потерявшего ход судна в Баренцевом море

Пожар в Новой Зеландии охватил больше 650 гектаров

Сухая трава загорелась в Приморском крае

В Ижевске пожарные проводят проливку здания, в котором ночью 17 февраля произошел сильный пожар. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. На место ЧП прибыли 70 спасателей и более 30 единиц спецтехники. К утру огонь удалось локализовать. Сообщений о пострадавших не поступало.

Туристов из Санкт-Петербурга спасли в Баренцевом море. Они решили прогуляться по воде у берегов Кольского полуострова. Однако их судно попало в шторм. На помощь пришел катер пограничников. Спасатели доставили туристов на берег ближайшего поселка Териберка. Никто серьезно не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Пес по кличке Белый из Нижневартовска, которого почти месяц назад нашли вмерзшим в сугроб, идет на поправку. Вероятно, его сбила машина, и он остался лежать в снегу. Собаку тогда вовремя заметили неравнодушные жители. В Новосибирске псу провели операцию на позвоночнике, теперь он заново учится ходить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыобществоживотныевидеоАнастасия БородинаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика