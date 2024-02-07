Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в подмосковном Пушкине

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства крупной аварии в городском округе Пушкино, сообщается в телеграм-канале подмосковной полиции.

Там на 40-м и 51-м километрах автодороги М-8 "Холмогоры" произошло 11 ДТП с участием более 20 транспортных средств. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Водителей призвали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

Ранее в Ступинском городском округе столкнулись 25 легковых и 4 грузовых автомобиля. ДТП произошло в районе 86-го километра автодороги М-4 "Дон". На место происшествия направили пассажирский автобус для обогрева граждан, находящихся на месте аварии.

В результате пострадали шесть человек. Еще один человек погиб. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

Два ДТП одновременно произошли на Киевском шоссе