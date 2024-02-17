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17 февраля, 07:05

Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение производственного здания в Ижевске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в производственном здании в Ижевске ликвидировано. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В данный момент пожарные проводят проливку и разборку конструкций, добавили в ведомстве.

Крупный пожар вспыхнул в производственном здании в Ижевске в ночь на 17 февраля. Сначала площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров, однако затем она достигла 3,5 тысячи "квадратов".

По данным МЧС, в результате случившегося никто не пострадал. На месте возгорания работают более 100 специалистов и 33 единицы техники.

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