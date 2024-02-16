Построившие горевший в Анапе дом предприниматели проходят подозреваемыми

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следователи допросили двух предпринимателей, которые построили горевший многоэтажный дом в Анапе и продавали в нем квартиры. Они проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщило региональное СУ СК России в своем телеграм-канале.

По версии следователей, с 2005 по 2014 год застройку многоквартирного дома осуществили 57-летний индивидуальный предприниматель и его 55-летний брат, позже они продали квартиры гражданам. Разрешительная документация на возведение здания и ввод его в эксплуатацию не выдавалась, после признания права собственности за дольщиками в адрес застройщика вносились требования устранить нарушения, но они были проигнорированы, добавили в ведомстве.

"В настоящее время мужчины допрошены в качестве подозреваемых", – указано в публикации.

Возгорание на мансарде многоэтажного дома в Анапе началось вечером 13 февраля. Площадь пожара оценивалась в тысячу квадратных метров.

Пожарные эвакуировали 440 жильцов дома, включая 112 детей. В МЧС организовали три пункта временного размещения жильцов вместимостью до 360 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ближе к полуночи возгорание локализовали, а утром 14 февраля – ликвидировали.

Позже сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора выявили превышение нормы содержания сажи в воздухе после пожара. По данным проведенного исследования, содержание сажи составило 5,6–6,1–17,3 при норме – не более 0,15 миллиграмма на кубический метр.

Более 30 квартир повреждены в загоревшемся жилом доме в Анапе