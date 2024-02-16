Пожар во дворе "Известия Hall" мог произойти из-за аварийной работы электросети – СМИ

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Аварийный режим работы электросети, по предварительным данным, мог стать причиной пожара на территории "Известия Hall" в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства уточнил, что точная причина случившегося устанавливается. По его информации, произошло либо замыкание, либо перегрузка, но причина электротехническая.

Пожар произошел утром 15 февраля. Его площадь составила 1 500 квадратных метров.

Огонь был ликвидирован к 10:04. По данным СМИ, проверку пожарной безопасности строений загоревшегося здания несколько лет не проводили. Здание "Известия Hall" проверяли в декабре прошлого года.

СК по Москве организовал проверку после пожара во дворе "Известия Hall"