Пожар ликвидировали на территории здания "Известия Hall"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели потушили пожар во дворе здания "Известия Hall", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В 10:04 пожар в Москве ликвидирован", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате инцидента в центре города никто не пострадал.

Пожар произошел утром в четверг, 15 февраля. В спасательные службы поступила информация о пожаре на первом этаже административного здания, находящемся на реконструкции.

Позже в МЧС заявили, что огонь распространился на 1 500 квадратных метров. Через некоторое время спасателям удалось локализовать пожар.

На фоне произошедшего движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка было перекрыто. Оно также ограничено на трех из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца.

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты проверки инцидента. Причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.



Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall"