15 февраля, 10:16Происшествия
Пожар ликвидировали на территории здания "Известия Hall"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спасатели потушили пожар во дворе здания "Известия Hall", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"В 10:04 пожар в Москве ликвидирован", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате инцидента в центре города никто не пострадал.
Пожар произошел утром в четверг, 15 февраля. В спасательные службы поступила информация о пожаре на первом этаже административного здания, находящемся на реконструкции.
Позже в МЧС заявили, что огонь распространился на 1 500 квадратных метров. Через некоторое время спасателям удалось локализовать пожар.
На фоне произошедшего движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка было перекрыто. Оно также ограничено на трех из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца.
Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты проверки инцидента. Причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.
Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall"
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