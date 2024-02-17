Крупный пожар на площади 2,8 тысячи кв м произошел в Ижевске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Ижевске вспыхнул крупный пожар в одном из зданий. Площадь возгорания составляет 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Огнеборцы уже прибыли к месту происшествия. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

"На месте работают 59 специалистов и 21 единица техники", – добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Астрахани загорелась крыша жилого дома на улице Шаумяна. Помимо кровли, огонь также охватил внутренню отделку дома и различные вещи в здании. Общая площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ликвидации открытого горения на нефтебазе в Курском районе. Пожар начался здесь в ночь на 15 февраля после атаки украинского беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет.

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