Площадь пожара в Ижевске достигла 3,5 тысячи "квадратов" – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в Ижевске увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что на данный момент на месте возгорания работают свыше 100 специалистов и 33 единицы техники.

О крупном пожаре, вспыхнувшем в одном из зданий Ижевска, стало известно в ночь на 17 февраля. Первоначально площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров.

По предварительной информации МЧС, в результате произошедшего пострадавших нет. Пожарные продолжают тушить огонь.

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