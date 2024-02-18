Новости мира: тысячи протестующих вышли на улицы Исламабада после выборов в парламент

Тысячи протестующих вышли на улицы пакистанской столицы – Исламабада. В стране прошли выборы в парламент, но, по мнению людей, результаты были сфабрикованы. Лидирующие позиции оказались за сторонниками экс-премьера Пакистана Имрана Хана, который недавно был приговорен к 10 годам колонии за разглашение государственной тайны. Пакистанцы уверены, что за таких кандидатов они свой голос не отдавали.



Тем временем в Израиле люди вновь бастуют против судебной реформы Биньямина Нетаньяху. К ним присоединились активисты, требующие немедленного прекращения жестокой войны в Газе и заключения сделки по заложникам.

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