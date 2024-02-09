Мужчина открыл огонь по продавцам на рынке в Грузии

Четыре человека погибли в результате стрельбы в грузинском городе Рустави. Очевидцы рассказывают, что мужчина ворвался в мясной отдел и открыл прицельный огонь по продавцам. По данным местных СМИ, мужчина работал на рынке со своими родственниками, с которыми у него возник конфликт. МВД Грузии сообщает, что стрелка задержали.

Тем временем в Испании полиция пытается силой разогнать протестующих фермеров и разблокировать автотрассы. Несмотря на это, беспорядки нарастают по всей стране. С каждым днем число протестующих фермеров растет. Они высказывают недовльство общеевропейской аграрной политикой.

Кроме того, польские фермеры перекрыли движение на одном из контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Ожидалось, что аграрии будут блокировать только грузовики, но они не пускают также легковые автомобили и автобусы. Одно из главных требований фермеров – прекращение импорта украинской сельхозпродукции.

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