Новости мира: режим ЧП ввели в районе столкновений мигрантов в Гааге

Более 10 полицейских и пожарных ранены в результате беспорядков в Нидерландах. Конфликт между двумя группами мигрантов из Эритреи вспыхнул в выходные, 17–18 февраля, и перерос в погромы на улицах Гааги. Толпа поджигала автомобили, громила здания и бросала кирпичи в полицейских. В районе столкновений было введено чрезвычайное положение.

Польские фермеры заблокировали границу с Украиной. Протестующие перекрыли пути поездам и не пускают фуры с зерном через КПП. Аграрии требуют ограничить импорт дешевой украинской сельхозпродукции. В ночь на 19 февраля фермеры предпринимали попытки блокировать на границе и пассажирские автобусы, которые пытаются выехать из Украины.

В Лондоне состоялась 77-я церемония вручения наград премии BAFTA. Триумфатором стала картина "Оппенгеймер". Фильм получил семь наград из тринадцати. Например, сыгравший физика Киллиан Мерфи признан лучшим актером, а Кристофер Нолан – лучшим режиссером.

Север Китая накрыли мощная песчаная буря и смерч. За считанные минуты видимость на дорогах в провинции Синьцзян снизилась до нуля. Порывы ветра достигали 43 метров в секунду. Как сообщают местные СМИ, свыше 30 тысяч жителей пришлось эвакуировать.

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