Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в первом дне саммита министров иностранных дел G20 в Рио-де-Жанейро. Там обсуждают реформу ООН, МВФ и Всемирного банка, а также глобальную безопасность. Лавров обратил внимание коллег на то, что Запад часто прибегает к двойным стандартам и лицемерию. По его словам, интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону разозлило западные элиты, поскольку продемонстрировало правду.

Тем временем в Мадриде началась новая волна протестов. В испанскую столицу въехали несколько сотен тракторов и парализовали движение в центре. Полиции не удалось сдержать фермеров. Протестующие прорвались через кордоны и заблокировали здание Минсельхоза. Аграрии, как и в других европейских странах, требуют закрыть границу для украинского продовольствия.

В китайском городе Гуанчжоу два человека погибли, еще трое пропали без вести после того, как баржа врезалась в мост. Грузовое судно было пустым, однако от удара рухнул один из пролетов. В воду упали несколько автомобилей и автобус. На месте работают спасатели и водолазы.

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